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"Инсайт": мусорным войнам в Таллинне пока нет конца ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Илья Дочар

Десятки тонн отходов вот уже несколько лет обозначают границу столичного района Ласнамяэ. Перед выборами стихийная свалка становится площадкой для предвыборной борьбы.

Как решать проблему и куда девать крупногабаритный мусор жителям Таллинна – ответы на эти вопросы искала программа "Инсайт".

Обратился за помощью – получил штраф

Андрей работает в гараже, с территорией которого граничит ставшая уже скандальной свалка на улице Бетоони. Последние три года Андрей бьется в мусорной войне против таллиннцев, которые решили, что дорога рядом с его гаражом – это лучшее место для их хлама.

"Ночью выбрасывают, в выходные приезжали. Я сколько мог, гонял их. Приехали как-то строители какие-то, припарковались, и начали выкидывать. Я слышу шум, иду туда! А они, мол, мы думали, что тут можно выбрасывать, что это свалка", – возмущается Андрей, который обращался за помощью и к городским властям.

Примерно год назад в мусорную войну включилась и муниципальная полиция. Проигравшим в этой битве оказался Андрей.

"Почему-то резину ко мне приписали. Она около моих ворот брошена. Подумали, что это мое, хотя моя там вся сложена, и я по возможности стараюсь ее сдавать в пункты", – рассказал мужчина. В итоге Андрей получил штраф за чужой мусор.

Отчаявшись получить помощь от города, Андрей в одиночку продолжил воевать с мусором. Для защиты территории вокруг гаража он решил возвести баррикады. Однако не спасли его и бетонные плиты. Всего за полгода баррикады завалили мусором так, что за ними не видно не только самих блоков, но и гаража, где работает Андрей. "Фрукты какие-то, овощи, вишни, ягоды навалены. Видимо с рынка. Что только не выкидывают тут – ванны, резину, кожаные диваны, кресла", – перечислил Андрей.

Мусор продолжал прибывать до тех пор, пока в один день он не попал на карту. Это заметили СМИ, и появились активисты, готовые организовать толоку.

Свалка – площадка для политической борьбы

С одной стороны, у Ласнамяэ нет обязанности убирать эту стихийную свалку, так как официально она располагается в метре от городской черты, на государственной земле на территории волости Рае. Но почему тогда Андрей получил штраф от муниципальной полиции? Дело в том, что гараж мужчины находится в непосредственной близости от проблемной свалки, но уже на территории Таллинна. Мусором, находящимся на территории волости Рае, муниципальная полиция не занимается.

Гражданский активист Тармо Лаузинг обвинил Ласнамяэ в бездействии и организовал субботник. Старейшина района предъявила ответные обвинения.

"Это предвыборная кампания, которую он ведет в пользу Райнара Вакры, это все настолько шито белыми нитками, что мне хочется спросить, где были эти два товарища в прошлом году, когда тоже у нас был мусор после зимы, и мы устраивали и толоки и их не было видно", – ответила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева на критику.

К слову, субботник организованный Лаузингом, не решил проблему. Активист заказал только один контейнер, в который не влезла даже десятая часть мусора. Еще часть оставшегося мусора спецтехника, вызванная Лаузингом, собрала в кучу и просто оставила на территории Ласнамяэ.

"Для того, чтобы никто меня не стал обвинять, что я не убираю свою территорию и не иду навстречу, я приняла решение о выделении денег из нашего бюджета, и мы уже заказали услугу которая уберет тот мусор, который был перетащен на нашу территорию", – сказала Юферева.

Пока политики делят политические очки и ищут виноватого, жизнь Андрея слаще не становится. Буквально через два дня после толоки на обочине появились ящики с гнилой клубникой.

На 8 районов всего 4 пункта приема мусора

Мусорная война ведется не только на улице Бетоони. Свой фронт есть практически в каждом районе города. В Ласнамяэ до недавнего времени мусор был в парке Паэ, в Нымме очень остро стоит вопрос со свалкой на Силикальцийди, а Пыхья-Таллинн пытается решить вопрос с мусором на Лаевастику и коплиских линиях.

По мнению чиновников, проблема в информированности. "Люди не знают, что большую часть мусора можно сдать бесплатно. Выходит, что на улицу мусор кидают в основном из-за незнания, надо больше людей информировать о пунктах бесплатного приема мусора. Тогда вероятно и выбрасывать так много не будут", – считает Магнус Кийс из управы Пыхья-Таллинна.

Постоянный зритель передачи "Инсайт" Алексей придерживается иного мнения. Совсем недавно он решил избавиться от старой мебели и бытовой техники. Оказалось, что сделать это законными методами не только сложно, но и дорого. "Я арендовал микроавтобус за свои деньги, мы с товарищами погрузили всю мебель и отвезли на Таллиннскую свалку. Неожиданно мне сказали, что надо заплатить то ли 40, то ли 60 евро", – рассказал Алексей.

На все 8 столичных районов есть 4 пункта приема мусора. И открыты они в неудобное для работающих людей время.

Пока старый диван проще выкинуть на обочину, а штраф за выброшенный телевизор пугает меньше счета за утилизацию, грязи не улицах не станет меньше. А это значит, что война с отходами продолжится, политики все так же будут организовывать показательные уборки, а простым людям, таким как Андрей и Алексей придется думать, как избавиться от мусора.

Редактор: Ирина Киреева



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