Этим летом на двух пляжах Таллинна и в Пярну будут развеваться голубые флаги

Уже четвертый год подряд пляжный сезон на двух городских пляжах Пирита и Пикакари начинается с поднятия голубого флага – международного экологического знака качества. Это признание высокого качества воды в зоне купания, услуг и благоустройства.

О присвоении голубого флага столичным пляжам было сообщено в письме председателя жюри Международного фонда экологического образования Лурдес Диаз, направленного в адрес национальный координатора программы в Эстонии – Общества защиты природы Эстонии.

После долгого перерыва голубой флаг взовьется и за пределами Таллинна – на одном из пляжей Пярну.

Таллиннский Департамент окружающей среды планирует провести летом целый ряд мероприятий по экологическому образованию, которые являются одним из условий для получения голубого флага. В числе мероприятий – различные мастерскими и обучающие программы на пляжах, экскурсии на остров Аэгна в рамках Дней моря, вечерние экскурсии по пляжной зоне Пирита, вечера природы в сотрудничестве с Городским музеем. На пляжах Пирита и Пикакари можно получить буклеты на трех языках – русском, эстонском и английском, в которых описаны природные объекты в районе пляжей и зоны отдыха.

В Таллинне подъем голубого флага обычно проводится в Международный день окружающей среды – 5 июня.