Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте сыграет с Анетт Контавейт

На турнире в Штутгарте российская теннисистка Мария Шарапова выиграла в 1/8 финала у соотечественницы Екатерину Макарову в двух сетах - 7:5, 6:1. В четвертьфинале Шарапова встретится с первой ракеткой Эстонии Анетт Контавейт.

Поединок с Макаровой стал для Шараповой вторым после 15-месячной дисквалификации, передает "Интерфакс".

В четвертьфинале турнира Шарапова завтра сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (WTA, 73), которая вчера поздно вечером во втором круге теннисного турнира в Штутгарте в трех сетах одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA, 6) - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.

Дисквалификация Марии Шараповой, в допинг-пробе которой в начале 2016 года были найдены следы запрещенного мельдония, завершилась 26 апреля. В этот же день она провела первый официальный матч. Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card, чтобы она смогла сыграть в Германии на соревнованиях, которые она выигрывала трижды в карьере.