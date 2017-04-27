Врачи и медсестры: рост зарплат должен сократить отток специалистов за границу

Рост зарплат в секторе здравоохранения поможет замедлить отток рабочей силы за границу, заявили представители Союза медсестер и Союза врачей по итогам подписания нового коллективного договора.

На протяжении многих лет доходы медсестер в Эстонии были значительно ниже средней по стране зарплаты. Но новый коллективный договор задним числом, то есть с 1 апреля, уменьшил эту финансовую пропасть, передает "Актуальная камера".

Заработок медсестер повысился. Если раньше их минимальная ставка была на уровне пяти с половиной евро в час, то теперь - свыше шести евро. Увеличат свой минимальный ежечасный доход и сиделки: по новому договору он достигнет 3,70 евро.

"Я думаю, с таким ростом зарплат мы сможем удержать рабочую силу в Эстонии. Но о возвращении эстонских специалистов из-за рубежа на родину говорить рано - одного повышения зарплат для этого недостаточно. Медсестры вернутся в эстонские больницы, когда мы договоримся по вопросам рабочей нагрузки, повысим ответственность медсестер и четко определим их права", - говорит председатель Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.

Средний оклад медсестер теперь составит 1013 евро в месяц. Цифра условная. Почти треть медсестер зарабатывает больше ценой ночных смен и работы в праздники.

"Дополнительный заработок бывает благодаря работе в праздники и ночные смены. В СМИ порой пишут, что зарплата медсестер чуть ли не выше средней. На самом деле, оклад выше среднего получают только треть всех медсестер", - поясняет Каннус.

Результат длительных и напряженных переговоров с Министерством социальных дел устраивает и врачей. С апреля они стали получать 10,5 евро в час вместо 10. А в 2018-м году их минимальная ставка вырастет до 11,35 евро. В Союзе врачей уверены, что финансовый спасательный круг брошенный сектору здравоохранения сократит поток специалистов, уезжающих за границу в поисках лучшей жизни. Медики добились не только роста зарплат, но и утверждения в коллективном договоре стандартов амбулаторной врачебной помощи.

"Это означает, что медсестру нельзя обязать выполнять работу с высокой интенсивностью. Иными словами, на каждого пациента должно быть предусмотрено не более 25 минут", - подчеркивает генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Рост зарплат изменил планы медиков на забастовку. После подписания нового коллективного договора они отказались от стачки.