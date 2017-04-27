Оперативная группа готовит проект программы по защите населения в кризисной ситуации

Как действовать в кризисной ситуации, будь это военная опасность, технологическая катастрофа или перебои с электричеством в течение длительного времени? Оперативная группа по защите населения подготовила программу курса гособороны для школьников. Гимназисты, которые выбирают этот предмет по желанию, получают необходимые знания на уроках, передает "Актуальная камера".

"Сейчас Спасательный департамент и Министерство внутренних дел согласовывают проект, чтобы во всех классах в качестве сквозной темы обсуждались вопросы безопасности, здоровья и защиты населения", - говорит глава оперативной группы по защите населения Марго Клаос.

Если для молодежи информация по гражданской обороне будет доступна в рамках школьного образования, то как донести ее до остальных жителей страны? Разработчики предлагают, в числе прочего, распространять брошюры. На веб-странице МИДа, например, выложены правила поведения и порядок действий на случай террористической атаки. Будет ли это в помощь человеку, попавшему в кризисную ситуацию?

"Первый способ - сообщить населению, где найти необходимую информацию. Но, скорее всего, большинство людей в этот момент вряд ли её получат. Мы думаем над этим и предлагаем разные варианты решений, например, распространять информацию через работодателя или провести общественную кампанию. Так или иначе в планах донести знания, в том числе, до взрослого населения страны", - отмечает Клаос.

Несмотря на разрабатываемую программу, люди сами должны иметь представление, как справляться или как вести себя в той или иной кризисной ситуации. В рамках проекта на помощь должны быть призваны специалисты.

"Инструкторы должны помочь жителям разобраться, как действовать в случае, если будет сильный снег или будет очень низкая температура длительное время, какие у них могут возникнуть проблемы и как эти проблемы решить без государства. Государство должно, но у государства бог его знает как получится. В первую очередь, мы должны опираться на собственные силы", - считает бывший директор Спасательного департамента Калев Тимберг.

Однако государство пока не находит достаточно средств на превентивную деятельность.

"Эти деньги можно найти. Например, если не направлять 40 миллионов евро на Горхолл", - говорит депутат Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ и бывший министр внутренних дел Ханно Певкур.

Группа передаст правительству концепцию проекта по защите населения в ноябре.