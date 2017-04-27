В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина

В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Арестованного подозревают в намерении осуществить теракт.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них – большой кухонный нож, используемый для резки хлеба, передает Би-Би-Си.

Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом; мужчина, которому, как сообщается, 27 лет, находится в полицейском участке южного Лондона.

Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы публике нет", – заявил представитель полиции.

Арест был осуществлен на переходе у Парламентской площади недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, но, как сообщается, премьер Тереза Мэй в четверг встречалась с избирателями в графстве Дербишир.

Мэй сказала, что ей сообщили об аресте, и подтвердила, что мужчина арестован по обвинению в терроризме, однако отказалась раскрыть какие-либо детали, сославшись на продолжающееся расследование.

"Это показывает, что наши полиция и спецслужбы, как всегда, начеку. Мы в огромном долгу перед этими людьми", – сказала Тереза Мэй, которая до того, как занять должность премьера, работала министром внутренних дел.

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли, а затем врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит подоспевшими полицейскими.