Часть изучаемых в Вильяндиской академии культуры курсов можно будет пройти и в Тарту

Часть курсов, изучаемых в Вильяндиской академии культуры, с нового учебного года можно будет пройти и в Тарту. В здании старого Анатомикума откроется центр искусств Тартуского университета, где начнут преподавать ряд творческих предметов - от живописи до театра.

В историческом комплексе тартуского Старого Анатомикума на холме Тоомемяги с сентября будет преподаваться более сорока курсов по творческим предметам - музыке, живописи, фотографии, танцу, сценическому искусству и так далее. Обучать тартуских студентов будут педагоги Вильяндиской академии культуры, передает "Актуальная камера".

"Мы хотим начать предлагать тартусцам предметы, считающиеся сильной стороной Вильяндиской академии культуры. Начнется курс "Основы эстонского народного искусства", который будет сочетать в себе теорию и практику. Наш директор, которого несколько месяцев назад избрали профессором джазовой музыки, предлагает курс истории джаза, а в весеннем семестре расскажет, как слушать музыку", - говорит директор по учебной части и развитию Вильяндиской академии культуры Туулике Кивесту.

Большая часть предметов будет доступна для всех желающих - как студентов, так и простых горожан. Декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп, к которому будет относиться создаваемый центр, считает, что возможность посещать творческие курсы пойдет на пользу студентам разных специальностей.

"Например, те, кто изучает инфотехнологии, должны также развивать своё творческое начало, чтобы находить новые решения в программировании, а студентам-медикам искусство пригодится, чтобы лучше понимать пациентов и развивать свою способность сопереживать. Искусство - лучшее средство, уже опробованное по всему миру", - отмечает Сутроп.

По словам декана, предлагаемые центром искусств курсы зачастую не требуют владения определённым языком, и поэтому их cмогут одинаково успешно проходить и местные, и иностранные студенты.