Актуальная камера 27.04.2017 (20:00)

Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км
Уроженец Нарвы триатлонист Владимир Волошин 24 апреля бросил себе новый вызов. За четыре дня он преодолел вплавь, на велосипеде и бегом 1130 км. Это пять дистанций "железного" триатлона. Супермарафон, который затеял нарвитянин, это не только проверка собственных сил. За это время были собраны средства на лечения 15-летней девочки.
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