На тропе в Кохтла-Нымме открыл сезон 93-летний ветеран эстонского ориентирования

Рихард Рооден - ветеран эстонского ориентирования. Спортсмену уже 93 года. Свой 56-й сезон он открыл на тропе в Кохтла-Нымме.

Больших целей для себя до начала соревнований Рихард Рооден для себя не ставил, передает "Актуальная камера".

"Моя задача сегодня - пройти несколько контрольных пунктов. Народ, который приходит на ориентирование, подходит, чтобы поздороваться. Я стараюсь быть с людьми в контакте", - говорит Рооден.

Впервые спортсмен соприкоснулся с ориентированием в далеком 1952 году. Больше всего ему нравится в этом виде спорта свежий воздух.

"Много свежего воздуха. Свежий лесной воздух", - подчеркивает Рооден.

Спортсмен признает, что порой кровяное давление у него шалит, однако работа и регулярные тренировки помогают ему держать себя в форме.

"Надо много работать в поле. У меня есть участок земли, сад у дома. Зимой время от времени хожу на лыжах", - отмечает Рооден.

По словам президента йыхвиского клуба "Йыхвикас" Анне Юндас, пример заслуженного и самого опытного в стране спортсмена весьма заразителен.

Больше всего Роодену по душе лыжные дисциплины, впервые он принял участие в соревнованиях в гонках на лыжах еще в 1941 году в Нарве. А медаль в чемпионате Эстонии, между прочим, он завоевал на боксерском ринге.