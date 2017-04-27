Волейболисты тартуского "Бигбанка" дают бой таллиннскому "Сельверу" в финальной серии

В четверг, 27 апреля, волейболистам таллиннского "Сельвера" снова не удалось оформить чемпионский титул. Тартуский "Бигбанк" в родных стенах сумел одолеть столичную команду со счетом 3:2 (23:25, 25:18, 25:11, 25:27, 15:8) и продлил финальную серию.

У победителей на площадке блистал канадец Брэдли Роберт Гантер - 26 очков.

Напомним, что "Сельвер" выиграл три первых поединка идущей до четырех побед финальной серии, но затем уступил в двух встречах кряду.

Шестой матч финальной серии состоится в воскресенье, 30 апреля, в таллиннском спортхолле "Аудентес". Начало поединка в 17:00. Если и его выиграют тартусцы, то решающая, седьмая, встреча пройдет в Тарту 2 мая.