В пятницу местами кратковременный дождь, +5..+12

Уроженец Нарвы триатлонист Владимир Волошин 24 апреля бросил себе новый вызов. За четыре дня он преодолел вплавь, на велосипеде и бегом 1130 км. Это пять дистанций "железного" триатлона. Супермарафон, который затеял нарвитянин, это не только проверка собственных сил. За это время были собраны средства на лечения 15-летней девочки.