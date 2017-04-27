В пятницу местами кратковременный дождь, +5..+12 ({{commentsTotal}})
Над Польшей формируется область высокого давления, которая перемещается через Эстонию на северо-восток.
Ночью ясная или малооблачная погода, без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.
Днем небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5..12 °C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)