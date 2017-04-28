Срок использования шипованной резины продлен в Эстонии до 7 мая

В Эстонии в виде исключения решено еще на одну неделю - то есть до 7 мая - продлить использование зимней резины на колесах автомобилей.

Из-за необычной для весны холодной и переменчивой погоды дорожные условия могут быть все еще достаточно опасными, поэтому Департамент полиции и погранохраны и Департамент шоссейных дорог продевают срок использования шипованной резины еще на одну неделю, сообщили в пятницу, 28 апреля, представители двух этих ведомств.

"Из-за холодной и переменчивой погоды в виде исключения мы разрешаем использовать шипованную резину и в первую неделю мая. Закон этого не предусматривает, но закон не учитывает и такую холодную весну и то, что дороги все еще могут быть скользкими", —отмечает ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмер Тикерпе.

"Самое важное, чтобы люди доехали до своих пунктов назначения целыми и невредимыми"", - добавляет он.

"Без надежных шин безопасная езда невозможна, но только шины сами по себе полную безопасность на дороге обеспечить не могут. Самое главное — это поведение водителя. Очень важно учитывать дорожные условия и выбирать соответствующую скорость движения“ , — говорит эксперт отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

Шипованную резину разрешается использовать до конца марта, в случае зимних погодных условий / до 30 апреля. В этом году в качестве исключения можно ездить на шипованной резине до 7 мая. Ламельные шины можно использовать круглый год.