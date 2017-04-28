Началось "Ралли Аргентина", Тянак пока идет девятым

В Аргентине сегодня ночью стартовал очередной этап чемпионата мира по классическому ралли. Первый спецучасток южно-американской гонки эстонец Отт Тянак завершил на девятом месте.

Быстрее остальных участок протяженностью 1 км 750 метров со смешанным грунтово-асфальтовым покрытием преодолел француз Себастьян Ожье, передают утренние теленовости ETV+.

Следующими с одинаковым временем пришли к финишу британец Элфин Эванс и испанец Дани Сордо. Они отстали от победителя менее, чем на секунду. Отт Тянак проиграл Ожье 3 целых и 8 десятых секунды.

В пятницу участников "Ралли Аргентина" ожидает восемь спецучастков общей протяженностью более ста сорока километров.