В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Признанный виновным в убийстве 36-летний Юрий Воробей приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него. Суд совокупно приговорил Воробья к девяти с половиной годам тюрьмы. Воробей полностью признал себя виновным, передает Балтийская служба новостей (BNS).

Воробей признался на суде, что узнал об угрозах Таранкова, из которых он понял, что Таранков может организовать его убийство, поэтому он решил сам убить Таранкова. На суде подтвердилось, что Воробей для совершения преступления приобрел незаконное оружие и перед совершением преступления изучил место. Чтобы убедиться в том, что Таранков мертв, последний выстрел Воробей произвел в голову.

"Это говорит о целенаправленных, взвешенных и целеустремленных действиях при совершении преступления. Решением конфликта между людьми не должна быть смерть одного из них, подобные поступки очевидно подрывают чувство безопасности в обществе в целом", - отметил суд.

У Воробья есть разрешение на ношение оружия, но не на оружие и боеприпасы, с помощью которых он убил Таранкова. По словам Воробья, он получил ночной прицел в подарок от друга, он предназначался для охотничьего ружья.

"Хотя любое оружие и ночной прицел требуют разрешения, Воробей не ходатайствовал о нем и хранил ночной прицел у себя дома без разрешения, тем самым нарушив требования закона об оружии", - отметил суд.

Суд решил что представленные суду и изученные судом доказательства подтверждают вину Воробья. При вынесении приговора учитывались предусмотренные законом смягчающие обстоятельства — совершение преступления под угрозой, признание и раскаяние со стороны Воробья.

Суд приговорил Воробья к уплате судебных издержек на общую сумму 6904 евро.

Апелляционная жалоба может быть подана в Таллиннский окружной суд в течение 15 дней.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Ворбья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Обвинение

Согласно обвинению, Николай Таранков был убит 13 сентября 2016 года в деревне Саунья Ляэнеского уезда семью последовательными выстрелами в верхнюю часть туловища и голову, в том числе последний выстрел был контрольным в голову, после которого Таранков мгновенно скончался.

Воробей подстерег Таранкова в камышах вблизи места преступления, когда тот отправился на рыбалку. После убийства Воробей покинул место преступления на машине, но вскоре вернулся, поскольку потерял шапку.

Вернувшись, Воробей спрятал труп Таранкова в багажник автомобиля, чтобы защитить его от дождя. Покидая место преступления, Воробей закопал оружие на попавшемся по пути участке. Позже он добровольно показал полиции место, где спрятал оружие.

"Воробья задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", - сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.

По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.

Как сообщил представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс, Воробей действовал в одиночку. Преступление он совершил умышленно.

"Мотивов было много. Главный - личная обида. Давние знакомые перестали понимать друг друга. У обвиняемого были в отношении Таранкова определенные ожидания. Он ждал помощи, но Таранков отказался ее предоставить", - пояснил Лейс.