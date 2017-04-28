Букмекеры предрекают Контавейт поражение от Шараповой в двух сетах

Поединок соперниц, которые друг против друга ранее играли, пройдет в рамках четвертьфинала теннисного турнира в Штутгарте. Это соревнование Шарапова за свою карьеру выигрывала трижды.

Накануне титулованная россиянка хорошо отозвалась об игре Контавейт на этом турнире. По ее словам, Анетт показывает превосходный теннис и сегодняшняя встреча обещает стать очень интересной.

Вместе с тем, как считают ведущие букмекерские конторы, Анетт Контавейт не станет для Марии Шараповой серьезной соперницой на пути в полуфинал. По оценке William HIll, россиянка выиграет в двух сетах - 6:3, 6:3.

В основную сетку соревнований Анетт Контавейт пробилась через квалификацию. В матче второго круга она одержала пока самую громкую в своей карьере победу, обыграв шестую ракетку мира, испанку Гарбинье Мугурусу.