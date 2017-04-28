Прогнозы букмекеров оправдались: Контавейт проиграла Шараповой в двух сетах ({{commentsTotal}})
В пятницу, 28 апреля, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт проиграла отбывшей 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония россиянке Марии Шараповой.
Поединок соперниц, которые друг против друга ранее уже играли, прошел в рамках четвертьфинала теннисного турнира в Штутгарте. Это соревнование Шарапова за свою карьеру выигрывала трижды.
Как и предсказывали букмекеры, Анетт Контавейт проиграла Марии Шараповой в первых двух сетах - 6:3, 6:4.
Ранее портал rus.err.ee сообщал, что накануне титулованная россиянка хорошо отозвалась об игре Контавейт на этом турнире. По ее словам, Анетт показывает превосходный теннис и сегодняшняя встреча обещала стать очень интересной.
Ведущие букмекерские конторы посчитали, что Анетт Контавейт не станет для Марии Шараповой серьезной соперницей на пути в полуфинал. По оценке William HIll, россиянка выиграет в двух сетах - 6:3, 6:3.
В основную сетку соревнований Анетт Контавейт пробилась через квалификацию. В матче второго круга она одержала пока самую громкую в своей карьере победу, обыграв шестую ракетку мира, испанку Гарбинье Мугурусу.
Редактор: Сергей Михайлов