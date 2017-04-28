В Македонии протестующие захватили здание парламента

В столице Македонии Скопье толпа демонстрантов ворвалась в здание парламента. В результате штурма пострадал лидер македонских социал-демократов и наиболее вероятный претендент на пост премьера Зоран Заев.

Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Би-би-си.

Штурм парламента устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николая Груевского.

Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний. Некоторые из них были в масках. Свидетели штурма видели битое стекло на полу в парламенте и следы крови в коридорах.

Протестующие выступают против избрания спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

За кандидатуру Джафери проголосовали социал-демократы и этнические албанские партии - 62 из 120 депутатов Собрания (парламента). Этого оказалось достаточно для избрания Джафери спикером - ему нужно было получить больше половины голосов.

Как сообщает агентство Рейтер, полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов и дать депутатам и политикам выйти из здания.

Операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента, проводило спецпоздразделение МВД Македонии.

Эстония и Македония заключили дипломатические отношения в 1995 году. Между МИДами двух стран регулярно проходят политические консультации.