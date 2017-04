В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили

Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Би-би-си.

Штурм парламента устроило общественное движение "За единую Македонию". Это сторонники партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николая Груевского.

Протестующие - около 200 человек - проникли сначала в фойе здания, а затем и в зал заседаний. Некоторые из них были в масках. Свидетели штурма видели битое стекло на полу в парламенте и следы крови в коридорах.

A brawl breaks out when protesters storm the Macedonian parliamenthttps://t.co/qDdHIbrIo4 pic.twitter.com/9brc0ERbae