Жители Пыхья-Таллинна провели пикет против открытия пункта по обмену шприцев

В Пыхья-Таллинне продолжается рост недовольных настроений из-за планов Института развития здоровья открыть в жилом доме по адресу Ситси, 28 пункт обмена шприцев.

В пятницу, 28 апреля, жильцы дома провели перед зданием организованный пикет.

Как рассказал rus.err.ee председатель квартирного товарищества дома №28 на улице Ситси Дмитрий Гришкун, пока диалога между жителями и государственным учреждением не получается. Призывы вмешаться в ситуацию товарищество направило как в Министерство социальных дел, так и мэрии Таллинна, но ответы на обращения пока не получены.

"Институт развития здоровья нас игнорирует. С их стороны никакой реакции нет", - говорит Гришкун.

Помимо рядовых жильцов свое недовольство планами института выразили как руководство Молодежного дома Копли, так и крупной компании, которая намерена построить на улице Ситси новые жилые дома на 300 квартир.

Не одобряют открытие пункта обмена шприцев в доме на улице Ситси и в районной управе Пыхья-Таллинна.

Закрытие пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

Неопределенность с пунктом обмена шприцев сохраняется уже почти год. В апреле 2016 года старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд по рекомендации административного совета принял решение закрыть пункт обмен шприцев на ул. Эрика, которым управляла некоммерческая организация AIDSi Tugikeskus. Пункт работал на этом месте 18 лет. Кальюлайд пообещал найти новое место для пункта в течение 100 дней, т.е. к 15 июля.

В итоге районная управа остановилась на помещении по адресу Палдиское шоссе, 36а, но административный суд запретил заключать договор на его аренду. Из-за проволочек пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы.

Впоследствии окружной суд отменил постановление административного суда, но в октябре Институт развития здоровья отказался финансировать пункт на Палдиском шоссе, так как он находится в удалении от мест концентрации наркоманов в Пыхья-Таллинне.

Позднее институт заявил о намерении открыть пункт в жилом доме на улице Ситси, против чего выступили местные жители и районная управа.