Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 20 машин попали в ДТП ({{commentsTotal}})
Северный спасательный центр предупреждает водителей о том, что на Таллиннской кольцевой дороге образовался черный лед и дорожное покрытие очень скользкое. В утренние часы на этой трассе произошло несколько ДТП.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что в аварии попали около 20 автомобилей.
Дорожное движение в районе ДТП нарушено.
Спасатели и полиция призывают водителей быть максимально внимательными.
Редактор: Сергей Михайлов