Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП

Северный спасательный центр предупреждает водителей о том, что на Таллиннской кольцевой дороге образовался черный лед и дорожное покрытие очень скользкое. В утренние часы на этой трассе произошло несколько ДТП.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что в аварии попали свыше 30 автомобилей. По первоначальной информации, люди в дорожно-транспортных происшествиях не пострадали.

Дорожное движение в районе ДТП нарушено.

Спасатели и полиция призывают водителей быть максимально внимательными.

Критическая ситуация сложилась на участке от перекрестка Кийли до Тартуского шоссе, где сегодня утром было серьезно нарушено движение. Также из-за аварий нарушено движение на отрезке от Тартуского шоссе до Лагеди.