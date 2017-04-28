Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в марте вырос на 8%

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 8,3% (48 000 человек) до 620 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с февралем в марте объем пассажирских перевозок вырос на 14,1% или на 77 000 человек.

При этом мартовский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последний 21 год. Выше он был лишь в марте 1996 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 624 тысячи пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.