В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек

Почти пять месяцев МИД Эстонии ждет вердикта суда Индии по делу 14 эстонских судовых охранников, которые удерживаются властями страны с октября 2013 года.

Заседания по кассационной жалобе осужденных завершились 30 ноября прошлого года и о том, когда будет принято решение, до сих пор ничего не известно, передает в пятницу, 28 апреля, служба новостей "Радио 4".

В феврале этого года Эстония и Индия подписали договор об обмене заключенными, однако, его можно будет применить только после вынесения вердикта судом.

По словам советника МИД ЭР по связям с общественностью Сандры Камиловой, внешнеполитическое ведомство регулярно напоминает индийским коллегам о ситуации.

"Мы очень ждем принятия судом решения и напоминаем об этом на политическом уровне", - сказала она.

Советник добавила, что консул и посол Эстонии в Индии регулярно встречаются с судовыми охранниками. Последний раз встреча в тюрьме прошла 5 апреля.