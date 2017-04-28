В Хаапсалу в пятницу открывается фестиваль фильмов ужасов HÕFF

В пятницу, 28 апреля, начинается Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики. Он продлится в курортном городе до воскресенья.

В течение трех дней зрителям покажут 29 полнометражных кинолент со всего света. Откроет фестиваль американский триллер с черным юмором "Маленькие преступления".

В рамках программы "Ретро-фильмы" сегодня покажут картину режиссера Рашида Нугманова "Игла", в которой была поднята тема связи сбыта наркотиков с организованной преступностью. Главную роль в фильме сыграл лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой.

Как ранее писал портал rus.err.ee, в фокусе фестиваля этого года - фантастические существа. Будут показаны документальный фильм "Комплекс Франкенштейна", а также три шедевра своего времени: "Чужой", "Нечто" и "Чужие".

Подробная программа доступна здесь.