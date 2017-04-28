Сегодня в Таллинне школьников наградят за лучшие научные работы

В Таллинне на Певческом поле проходит Научный фестиваль школьников, где ученики эстонских школ представили на государственный конкурс исследовательских работ свои научные работы. Член жюри фестиваля Юлле Кикас отметила в передаче "Кофе+", что наиболее популярной в этом году стала тема здоровья, в то время как другая гостья эфира, финалистка конкурса Алеся Суздальцева, изучала эстонское искусство послевоенной эпохи.

"Главная задача конкурса — привлекать молодых людей к науке и исследовательскому мышлению. Также для школьников это хорошая возможность показать свои работы и пообщаться с единомышленниками", - отметила член жюри фестиваля в эфире "Кофе+" на телеканале ETV+.

По словам Кикас, работы были посвящены не только естественным наукам — примерно половина исследований была гуманитарного и социального характера.

"Наиболее популярна была тема здоровья — факторы влияющие на здоровье, здоровое питание, вредные вещества в пище, вегетарианство", - добавила она.

Вторая гостья эфира "Кофе+" — Алеся Суздальцева — одна из участниц финала конкурса. В своей работе она изучала конформизм и нонконформизм в эстонском искусстве в период с 40-х по 1966 годы.

Кикас отметила, что в этом году на конкурс было представлено меньше работ, чем в прошлом, но, по ее мнению, нельзя сказать, что популярность конкурса снижается.

"Возможно, что в школах стали строже относиться к предварительному отбору работ", - предположила она.

В этом году на конкурс было представлено 136 работ из 50 школ Эстонии. Во второй тур было отобрано 83 работы и сегодня, 28 апреля в 14:15, будут объявлены победители конкурса.

Призовой фонд — 11 400 евро, а премии получат как авторы работ, так и научные руководители.

Объявление победителей будет транслироваться на портале ERR Novaator.