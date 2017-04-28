Прибыль госкомпании Eesti Energia за три месяца выросла в 2,5 раза

Оборот энергетического концерна в первом квартале 2017 года составил 215 миллионов евро, за год он увеличился на 9%. Чистая прибыль за первые три месяца составила 48 миллионов евро, то есть – в 2,5 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила объяснил это ростом объемов производства и более высокими ценами на нефть, по которым равняются цены на сланцевое масло.

В общей сложности концерн в первом квартале произвел 101 тысячу тонн сланцевого масла, то есть – на 52% больше, чем годом ранее, а его продажа выросла на 125%. Большой рост продаж обусловлен тем, что часть продукции в прошлом году шла на склад.

Цена на электроэнергию в начале года выросла на 3%, но была ниже прошлогодних прогноз.

"В конце прошлого года предсказывали холодную зиму, что должно было привести к росту цен на электроэнергию до 45 евро за Мвт/ч. Реальность оказалась иной, и средняя цена на электроэнергию в первом квартале 2017 года была чуть ниже 33 евро за Мвт/ч", – пояснил Авила.

Объем производства электроэнергии, несмотря на более низкую цену, увеличился на 29%. Всего электростанции компании произвели за три месяца 2,8 тераватт-часов электроэнергии. Экспорт электроэнергии из Эстонии за три месяца достиг 800 гигаватт-часов.

Было инвестировано 26 миллионов евро. Это на 18% меньше, чем годом ранее. Основная часть инвестиций, 14 млн евро, была направлена в обновление электросетей.