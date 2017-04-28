Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане

В Таллинне на Певческом поле проходит Научный фестиваль школьников, где ученики эстонских школ представили на государственный конкурс свои научные работы. Член жюри Юлле Кикас отметила в передаче "Кофе+", что наиболее популярной в этом году стала тема здоровья, в то время как другая гостья эфира, финалистка конкурса Алеся Суздальцева, изучала эстонское искусство послевоенной эпохи.