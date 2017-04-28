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Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане ({{commentsTotal}})

Владимир Иванов.
Владимир Иванов. Автор: Scanpix/Postimees
Спорт
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел выйти в финал теннисного турнира серии ITF в узбекском городе Карши с призовым фондом 25 000 долларов США.

В пятницу, 28 апреля, в матче 1/2 финала занимающий 444-е место в мировом рейтинге Иванов уступил представителю Узбекистана Саняру Файзиеву - 371-й ракетке мира.

Матч продлился 56 минут и завершился победой узбека в двух сетах - 6:2, 6:1.

Файзиев девять раз за матч подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Иванов отметился одним эйсом.

Редактор: Сергей Михайлов



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