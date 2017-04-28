Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел выйти в финал теннисного турнира серии ITF в узбекском городе Карши с призовым фондом 25 000 долларов США.
В пятницу, 28 апреля, в матче 1/2 финала занимающий 444-е место в мировом рейтинге Иванов уступил представителю Узбекистана Саняру Файзиеву - 371-й ракетке мира.
Матч продлился 56 минут и завершился победой узбека в двух сетах - 6:2, 6:1.
Файзиев девять раз за матч подал навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. Иванов отметился одним эйсом.
Редактор: Сергей Михайлов