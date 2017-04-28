Керсти Кальюлайд призвала смелее бороться с разрывом зарплат

Выступившая в пятницу на весенней конференции Эстонского центра женских исследований и информации президент Керсти Кальюлайд призвала смелее бороться с гендерным разрывом зарплат и при необходимости обращаться к уполномоченному по гендерному равноправию.

Президент отметила, что общество сложно освободить от пут, которые народ сам на себя наложил, передает в пятницу, 28 апреля, Балтийская служба новостей.

Кальюлайд спросила, почему средняя часовая зарплата женщин в Эстонии примерно на треть ниже мужской.

"Споры вокруг темы гендерного разрыва зарплат говорят о том, что для понимания реальной ситуации и особенно ее причин мало сравнения статистически средней часовой зарплаты женщин и мужчин — нужно больше информации о том, что происходит на уровне предприятия или учреждения. Иногда проблему легко обнаружить — если на идею присутствия женщин в совете отвечают глупой шуткой об отправке половины совета на операцию по смене пола, анализировать больше нечего. Разумно было бы, если бы женщины больше ничего и никогда не заказывали у подобных компаний, в данном случае это было бы нашим лучшим оружием", - сказала она.

По ее словам, сохранявшаяся до сих пор достаточно непрозрачная ситуация в области зарплат помогала скрывать те ситуации, где не действовал принцип "равная зарплата за равный труд".

"При подобных подозрениях у работниц должно хватать смелости поднимать голос, а если и это не поможет, то обращаться к уполномоченному по гендерному равноправию. Но я, например, не верю, что мне в мои 25 лет хватило бы смелости на такое, потому что кто бы потом решился взять меня на работу, особенно если моя работа преимущественно проходила в секторах, где все решали мужчины?" - отметила Кальюлайд.

Она спросила, лучше ли сейчас защищены женщины, когда они добиваются справедливости.

"Я надеюсь, что да, но не уверена. Но ничего не поделаешь, приходиться проявлять смелость, приходится требовать больших и более равных зарплат. Достаточно часто можно услышать оправдание: женщины сами не требуют высоких зарплат. Давайте требовать! В Эстонии не хватает рабочих рук, а мы должны ценить свою работу и заставить то же делать и работодателя", - подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, следует критически пересмотреть все препятствия, которые мешают женщинам на равных с мужчинами основаниях конкурировать на рынке труда.

"Слишком жесткие условия предоставления материнской зарплаты — это определенно одна из причин, заставляющих женщин слишком долго оставаться вдали от работы и терять квалификацию. Мы видим, что готовность молодых отцов разделить обязанности в семейной жизни гораздо выше, чем предполагают устаревшие правовые нормы. Они не высечены в камне", - отметила Кальюлайд.

"Гибкая материнская зарплата, но и гибкая работа, не зависящая от местонахождения — такой работы становится все больше — решают связанные с работой матерей проблемы. Достаточно позорно выглядит ситуация, в которой государственное пособие сокращается, если мать выходит на работу прежде, чем решил милостивый законодатель. К счастью, и это меняется в Эстонии к лучшему", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, до сих пор не решен вопрос о присмотре за детьми младенческого возраста и анонимности для решивших воспользоваться такой возможностью матерей, чтобы им не пришлось столкнуться с осуждением.

"И тогда мы окажемся там, где и мечтаем. Возможно, я говорю с недопустимой иронией, но я не уверена, что мое предложение распространить услугу присмотря за детьми и на младенцев найдет понимание в нашем обществе. Но я все равно призываю к этому. В большинстве стран нормально сочетать работу, кормление грудью и ясли для младенца. Так могло бы быть и у нас", - заключила Керсти Кальюлайд.

Как ранее писал rus.err.ee, в 2016 году разница в оплате труда мужчин и женщин в среднем составляла 20,9%. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 1,3%.