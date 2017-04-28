Зарплату медикам Эстонии повысят задним числом с апреля

Правительство на своем заседании утвердило перечень услуг здравоохранения, в котором предусмотрено и повышение зарплат работникам этой сферы. По сравнению с 2016 годом минимальная почасовая оплата вырастет у врачей-специалистов на 9%, у сестер - на 10% и у опекунов – на 12%. Зарплаты медикам повысят задним числом с 1 апреля.

"В соответствии с заключенным трудовым договором мы сегодня решили утвердить более высокое повышение зарплат медиков задним числом с 1 апреля", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

На повышение зарплат медиков в бюджете Больничной кассы предусмотрено 23,6 миллионов евро.

В изменении компонента зарплаты в ценах услуг исходили из подписанного Союзом больниц Эстонии, Союзом скорой помощи Эстонии, Обществом семейных врачей Эстонии, Союзом врачей Эстонии, Профессиональным союзом работников здравоохранения и Союзом сестер Эстонии предварительного коллективного соглашения, в котором были определены следующие минимальные ставки: 10,53 евро в час для врача, 6,03 евро в час для сестры и 3,70 евро в час для опекуна.