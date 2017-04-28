rus.err.ee

Андрей Крашевский: британский урок борьбы с популизмом остался незамеченным в Европе ({{commentsTotal}})

Андрей Крашевский
Андрей Крашевский Автор: Фото: ERR
Мнение
Мнение

Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.

В последние годы политическая жизнь во многих европейских странах все больше напоминает блуждание в лабиринте, из которого никак не удается найти выход. Неспособность традиционных партий переломить ухудшающуюся ситуацию в экономике, предотвратить террористические атаки и наплыв иммигрантов серьезно подорвали доверие избирателей к национальной элите и проводимой ею политике. В свою очередь, это привело к росту популярности различных политиков радикального толка, предлагающих так или иначе обратить вспять процессы последних десятилетий.

В той или иной мере эти процессы затрагивают большинство стран современного мира, но в Европе они имеют особое значение из-за угрозы существованию Европейского союза в его нынешнем виде, который популистские политики рисуют частью глобальной системы, ведущей к деградации жизни для широких народных масс. Серьезность этого кризиса становится очевидной, в частности, на примере президентских выборов во Франции, в первом туре которых около половины избирателей проголосовали за сторонников выхода страны из ЕС и еврозоны, а никто из представителей традиционных партий даже не вышел в решающий тур.

На фоне этого политического шторма тем более удивительно отсутствие выводов из политической ситуации в Великобритании, чуть менее года назад проголосовавшей за выход страны из Евросоюза (т.н. брексит), против которого, за некоторыми исключениями, выступали практически все видные политики.

Исход этого судьбоносного референдума поставил политическую элиту страны перед выбором: признать или саботировать его результаты. Иными словами, подтвердить демократический принцип, согласно которому направление политики страны определяется большинством населения путем голосования, или же продолжать настаивать, что элита лучше знает, что хорошо для страны.

Выбор был сделан в пользу первого варианта. Возглавившая правящую Консервативную партию Тереза Мэй, которая сама выступала против брексита, заявила, что правительство не будет жульничать: выход из ЕС будет не формальным, а настоящим, с возвратом на национальный уровень права решать все ключевые вопросы, которыми были недовольны избиратели. Она признала как негативные последствия членства в ЕС (отсутствие контроля над массовой иммиграцией), так и глобализации (эрозия рабочих мест). Фактически, она публично признала перед народом страны неправоту политиков и подтвердила готовность действовать в соответствии с волеизъявлением людей.

Результаты этого смелого решения не замедлили сказаться, и популярность Консервативной партии к настоящему времени достигла уровня, невиданного за последние тридцать лет. Напротив, рейтинг оппозиционных лейбористов, значительная часть которых пыталась всячески саботировать результаты референдума, резко обрушился. В этой ситуации Тереза Мэй вполне логично объявила досрочные парламентские выборы, чтобы консолидировать достигнутое преимущество.

Помимо торжества консерваторов, не менее очевидны и положительные последствия для политической системы страны: традиционная политическая партия, которая умеет не только заниматься предвыборной демагогией, но и имеет многовековой опыт госуправления, снова прочно взяла власть в свои руки. Ликвидирована и угроза со стороны популистов: после брексита заметно снизилась популярность Партии независимости Великобритании – единственной политической силы, последовательно выступавшей за выход из ЕС.

Признав результаты народного волеизъявления и легитимизировав на уровне элиты процесс его реализации, Тереза Мэй способствовала сплочению общества и повышению доверия к демократическому процессу. Это безусловно усилит переговорные позиции Лондона на переговорах с Брюсселем и в целом облегчит правительству проведение политики за счет широкой народной поддержки.

Какие выводы следовало бы сделать из британского опыта европейским политикам?

Во-первых, демократическая система, несмотря на ее недостатки, устойчива и работоспособна. Фундаментальным условием легитимности этой системы является признание результатов выборов и референдумов по наиболее важным вопросам, т.е. реального права избирателей корректировать политику страны.

Во-вторых, искажения в этой системе создают в обществе взрывоопасную напряженность и подрывают саму основу демократии. К таким искажениям можно отнести попытки элиты удерживать власть за счет применения политтехнологий (раздача пустых обещаний фотогеничными кандидатами, отрицание серьезности проблем, нейтрализация внесистемных оппонентов путем навешивания ярлыков, демонизации и применения административного ресурса), но не меняя при этом политику, которой недовольны широкие слои населения. Элитистская трактовка демократии как простого права "серой массы" избрать "просвещенных" представителей, полностью передоверив им право принимать важнейшие решения без реального учета мнения людей по поводу этих решений – рецепт для катастрофы.

В-третьих, Европейский союз в его нынешнем виде налагает серьезные ограничения на способность национальных правительств корректировать политику в зависимости от меняющейся ситуации, а факторы, которые в итоге выдавили Великобританию из Евросоюза, в той или иной форме действуют во многих европейских странах. Соответственно, для сохранения ЕС придется так или иначе пересмотреть основы европейской интеграции с учетом нарастающей озабоченности людей. В противном случае любые победы сторонников статус-кво, такие как прогнозируемая победа Эммануэля Макрона над Марин Ле Пен во Франции, окажутся пирровыми и только усугубят кризис.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Юлия Самойлова выступит во время "Евровидения" в Крыму.Юлия Самойлова выступит во время "Евровидения" в Крыму.
В день первого полуфинала "Евровидения" Юлия Самойлова выступит в Крыму
Зепп Блаттер был допрошен во Франции.Зепп Блаттер был допрошен во Франции.
Власти Франции проверяют на предмет коррупции получение Россией ЧМ-2018 по футболу
Медикам повысят зарплаты задним числом с 1 апреля.Медикам повысят зарплаты задним числом с 1 апреля.
Зарплату медикам Эстонии повысят задним числом с апреля
Ратас советует Лиги извиниться за публичное оскорбление Сестера
Мокрый снег.Мокрый снег.
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП
Обновлено: 10:01 
Суд над Юрием Воробьевым, убившем лидера преступного мира Эстонии Николая ТаранковаСуд над Юрием Воробьевым, убившем лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова

Обвиняемый в убийстве Таранкова получил 9 с половиной лет тюрьмы

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Обновлено: 10:29 
Дом на улице Ситси.Дом на улице Ситси.
Жители Пыхья-Таллинна выходят на пикет из-за планов открыть пункт по обмену шприцев
Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек
Разрыв в оплате уменьшается третий год подряд.Разрыв в оплате уменьшается третий год подряд.
Разница в оплате труда мужчин и женщин сокращается в Эстонии третий год подряд
Мнение / Интервью
Андрей КрашевскийАндрей Крашевский
Андрей Крашевский: британский урок борьбы с популизмом остался незамеченным в Европе

Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.

Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд призвала смелее бороться с разрывом зарплат
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
ИДА-ВИРУМАА
НарваНарва
В Нарве в 17-й раз пройдет весенняя ярмарка
Рихард Рооден.Рихард Рооден.
На тропе в Кохтла-Нымме открыл сезон 93-летний ветеран эстонского ориентирования
ВладимирВладимир
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве Владимира
Концертный дом Йыхви.Концертный дом Йыхви.
Стартовал 10-й Йыхвиский балетный фестиваль
Полицейские из двух стран встретятся на футбольном поле.Полицейские из двух стран встретятся на футбольном поле.
Эстонские полицейские сыграют в Нарве в футбол с финскими коллегами
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Владимир Волошин преодолел 1130 км супермарафона.Владимир Волошин преодолел 1130 км супермарафона.
Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км
10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.
Краткая видеохронология "Бронзовой ночи": май 2006 - апрель 2007
Проект нового 30-этажного здания. По эскизу Тийта Труммала из OÜ Tiit Trummal Arhitektid оно будет 119 метров высотой.Проект нового 30-этажного здания. По эскизу Тийта Труммала из OÜ Tiit Trummal Arhitektid оно будет 119 метров высотой.
На месте бывшей Художественной академии появится 30-этажное здание
ЗА РУБЕЖОМ
Бывший президент Украины Виктор Янукович.Бывший президент Украины Виктор Янукович.
Украинский госбанк конфискует у Виктора Януковича 1,5 млрд долларов
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента
Лондон.
В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина
Прошлый раз Навальному плеснули в лицо зеленкой в Барнауле.
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному снова плеснули в лицо зеленкой
Михаил Барышников получает гражданство Латвии.
Артист Михаил Барышников получил гражданство Латвии
Обновлено: 27.04
Денис Сугробов.
Бывший руководитель антикоррупционного главка МВД России Сугробов получил 22 года колонии
ЭСТОНИЯ
Научный фестиваль школьников.Научный фестиваль школьников.
Сегодня в Таллинне школьников наградят за лучшие научные работы

В Таллинне на Певческом поле проходит Научный фестиваль школьников, где ученики эстонских школ представили на государственный конкурс свои научные работы. Член жюри Юлле Кикас отметила в передаче "Кофе+", что наиболее популярной в этом году стала тема здоровья, в то время как другая гостья эфира, финалистка конкурса Алеся Суздальцева, изучала эстонское искусство послевоенной эпохи.

Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется.Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется.
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в марте вырос на 8%
Деревообрабатывающее производство.Деревообрабатывающее производство.
В Эстонии и мире в пятницу чтят память погибших на рабочем месте
Зимняя резина.Зимняя резина.
Срок использования шипованной резины продлен в Эстонии до 7 мая
Свалка.Свалка.
"Инсайт": мусорным войнам в Таллинне пока нет конца
Пожар.Пожар.
Оперативная группа готовит проект программы по защите населения в кризисной ситуации
Врачи.Врачи.
Врачи и медсестры: рост зарплат должен сократить отток специалистов за границу
ЭКОНОМИКА
Прибыль госкомпании Eesti Energia выросла в 2,5 раза.Прибыль госкомпании Eesti Energia выросла в 2,5 раза.
Прибыль госкомпании Eesti Energia за три месяца выросла в 2,5 раза
Правительство Эстонии поддержало предложение оштрафовать "Газпром"
27.04
Правительство утвердило бюджетную стратегию на 2018-2021 годы Обновлено
27.04
Сын Армина Кару начал торговать инвестиционными бриллиантами
27.04
Убытки Baltika за первый квартал составили 590 000 евро
27.04
Правительство направит договор о Rail Baltica на ратификацию в Рийгикогу
27.04
Исследование: у семей нет накоплений на "черный день"
СПОРТ
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане
Букмекеры не верят в то, что Анетт Контавейт (слева) может победить Марию Шарапову.Букмекеры не верят в то, что Анетт Контавейт (слева) может победить Марию Шарапову.
Букмекеры предрекают Контавейт поражение от Шараповой в двух сетах
Отт Тянак готов догнать фаворитов.
Началось "Ралли Аргентина", Тянак пока идет девятым
Болельщики
Гандболисты "Кехра" выиграли первый матч полуфинальной серии
Обновлено: 27.04
Волейболисты тартуского "Бигбанка" дают бой таллиннскому "Сельверу" в финальной серии
Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте сыграет с Анетт Контавейт
Владимир Иванов идет дальше.Владимир Иванов идет дальше.
Владимир Иванов вышел в полуфинал на турнире в Узбекистане
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт на турнире в Штутгарте обыграла шестую ракетку мира
Мария Шарапова празднует победу.Мария Шарапова празднует победу.
Шарапова одержала победу в первом матче после 15-месячной дисквалификации
КУЛЬТУРА
В Хаапсалу в пятницу открывается фестиваль фильмов ужасов HÕFF
Здание старого Анатомикума.Здание старого Анатомикума.
Часть изучаемых в Вильяндиской академии культуры курсов можно будет пройти и в Тарту
В Русском театре готовятся к премьере спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева
Картину вернули.Картину вернули.
Эстонской полиции удалось раскрыть дело о краже картин стоимостью 200 000 евро
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Пляж Пирита в Таллинне неизменно пользуется популярностью.Пляж Пирита в Таллинне неизменно пользуется популярностью.
Этим летом на двух пляжах Таллинна и в Пярну будут развеваться голубые флаги
Луна.Луна.
Евросоюз совместно с Китаем намерены построить деревню на Луне
Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.
Безвизовому режиму между Эстонией и Финляндией исполняется 20 лет
Станция Станция
ФОТО и ВИДЕО: станция "Кассини" впервые пролетела между Сатурном и его кольцами
В Пирита установлены желтые знаки для владельцев собак.В Пирита установлены желтые знаки для владельцев собак.
Специальные знаки напомнят жителям Пирита о необходимости убирать за своими собаками
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

"Лесные истории" в 16:30

О совах и совообразных

Смотрите на ETV+
Последние новости
13:50
В Нарве в 17-й раз пройдет весенняя ярмарка
13:34
Власти Франции проверяют на предмет коррупции получение Россией ЧМ-2018 по футболу
13:16
Андрей Крашевский: британский урок борьбы с популизмом остался незамеченным в Европе
13:09
Зарплату медикам Эстонии повысят задним числом с апреля
12:58
Керсти Кальюлайд призвала смелее бороться с разрывом зарплат
12:53
В день первого полуфинала "Евровидения" Юлия Самойлова выступит в Крыму
12:29
Украинский госбанк конфискует у Виктора Януковича 1,5 млрд долларов
12:07
Сознавшийся в убийстве Таранкова Юрий Воробей получил 9 с половиной лет тюрьмы Обновлено
11:49
Ратас советует Лиги извиниться за публичное оскорбление Сестера
11:23
Владимир Иванов остался за бортом турнира в Узбекистане
11:17
Прибыль госкомпании Eesti Energia за три месяца выросла в 2,5 раза
10:24
Сегодня в Таллинне школьников наградят за лучшие научные работы
10:01
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП Обновлено
09:59
В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек
Полезно знать
Топ читаемости
27.04
Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км
27.04
Российский военный корабль затонул после столкновения с торговым судном в Черном море Обновлено
27.04
На месте бывшей Художественной академии появится 30-этажное здание
12:07
Сознавшийся в убийстве Таранкова Юрий Воробей получил 9 с половиной лет тюрьмы Обновлено
10:01
Из-за черного льда на Таллиннской окружной дороге около 30 машин попали в ДТП Обновлено
27.04
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному снова плеснули в лицо зеленкой
27.04
Цахкна: Россия собирается разместить войска в Белоруссии
27.04
ДТП в Ида-Вирумаа: один человек доставлен в больницу с легкими травмами
25.04
Бронзовая Фемида или правовые последствия "Бронзовой ночи"
27.04
В Тарту обрушилась плитняковая подпорная стена
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 27.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В пятницу местами кратковременный дождь, +5..+12
Эстония
Свалка.
"Инсайт": мусорным войнам в Таллинне пока нет конца
Иллюстративная фотография.
Расследование "Инсайта": заказать наркотики по интернету просто, быть пойманным – еще проще
Пожар.
Оперативная группа готовит проект программы по защите населения в кризисной ситуации
Врачи.
Врачи и медсестры: рост зарплат должен сократить отток специалистов за границу
Старое здание Эстонского национального музея.
Старое здание Эстонского национального музея поссорило студентов и тартуские власти
10 лет назад перенос
Краткая видеохронология "Бронзовой ночи": май 2006 - апрель 2007
За рубежом
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04