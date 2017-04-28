Андрей Крашевский: британский урок борьбы с популизмом остался незамеченным в Европе

Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.

В последние годы политическая жизнь во многих европейских странах все больше напоминает блуждание в лабиринте, из которого никак не удается найти выход. Неспособность традиционных партий переломить ухудшающуюся ситуацию в экономике, предотвратить террористические атаки и наплыв иммигрантов серьезно подорвали доверие избирателей к национальной элите и проводимой ею политике. В свою очередь, это привело к росту популярности различных политиков радикального толка, предлагающих так или иначе обратить вспять процессы последних десятилетий.

В той или иной мере эти процессы затрагивают большинство стран современного мира, но в Европе они имеют особое значение из-за угрозы существованию Европейского союза в его нынешнем виде, который популистские политики рисуют частью глобальной системы, ведущей к деградации жизни для широких народных масс. Серьезность этого кризиса становится очевидной, в частности, на примере президентских выборов во Франции, в первом туре которых около половины избирателей проголосовали за сторонников выхода страны из ЕС и еврозоны, а никто из представителей традиционных партий даже не вышел в решающий тур.

На фоне этого политического шторма тем более удивительно отсутствие выводов из политической ситуации в Великобритании, чуть менее года назад проголосовавшей за выход страны из Евросоюза (т.н. брексит), против которого, за некоторыми исключениями, выступали практически все видные политики.

Исход этого судьбоносного референдума поставил политическую элиту страны перед выбором: признать или саботировать его результаты. Иными словами, подтвердить демократический принцип, согласно которому направление политики страны определяется большинством населения путем голосования, или же продолжать настаивать, что элита лучше знает, что хорошо для страны.

Выбор был сделан в пользу первого варианта. Возглавившая правящую Консервативную партию Тереза Мэй, которая сама выступала против брексита, заявила, что правительство не будет жульничать: выход из ЕС будет не формальным, а настоящим, с возвратом на национальный уровень права решать все ключевые вопросы, которыми были недовольны избиратели. Она признала как негативные последствия членства в ЕС (отсутствие контроля над массовой иммиграцией), так и глобализации (эрозия рабочих мест). Фактически, она публично признала перед народом страны неправоту политиков и подтвердила готовность действовать в соответствии с волеизъявлением людей.

Результаты этого смелого решения не замедлили сказаться, и популярность Консервативной партии к настоящему времени достигла уровня, невиданного за последние тридцать лет. Напротив, рейтинг оппозиционных лейбористов, значительная часть которых пыталась всячески саботировать результаты референдума, резко обрушился. В этой ситуации Тереза Мэй вполне логично объявила досрочные парламентские выборы, чтобы консолидировать достигнутое преимущество.

Помимо торжества консерваторов, не менее очевидны и положительные последствия для политической системы страны: традиционная политическая партия, которая умеет не только заниматься предвыборной демагогией, но и имеет многовековой опыт госуправления, снова прочно взяла власть в свои руки. Ликвидирована и угроза со стороны популистов: после брексита заметно снизилась популярность Партии независимости Великобритании – единственной политической силы, последовательно выступавшей за выход из ЕС.

Признав результаты народного волеизъявления и легитимизировав на уровне элиты процесс его реализации, Тереза Мэй способствовала сплочению общества и повышению доверия к демократическому процессу. Это безусловно усилит переговорные позиции Лондона на переговорах с Брюсселем и в целом облегчит правительству проведение политики за счет широкой народной поддержки.

Какие выводы следовало бы сделать из британского опыта европейским политикам?

Во-первых, демократическая система, несмотря на ее недостатки, устойчива и работоспособна. Фундаментальным условием легитимности этой системы является признание результатов выборов и референдумов по наиболее важным вопросам, т.е. реального права избирателей корректировать политику страны.

Во-вторых, искажения в этой системе создают в обществе взрывоопасную напряженность и подрывают саму основу демократии. К таким искажениям можно отнести попытки элиты удерживать власть за счет применения политтехнологий (раздача пустых обещаний фотогеничными кандидатами, отрицание серьезности проблем, нейтрализация внесистемных оппонентов путем навешивания ярлыков, демонизации и применения административного ресурса), но не меняя при этом политику, которой недовольны широкие слои населения. Элитистская трактовка демократии как простого права "серой массы" избрать "просвещенных" представителей, полностью передоверив им право принимать важнейшие решения без реального учета мнения людей по поводу этих решений – рецепт для катастрофы.

В-третьих, Европейский союз в его нынешнем виде налагает серьезные ограничения на способность национальных правительств корректировать политику в зависимости от меняющейся ситуации, а факторы, которые в итоге выдавили Великобританию из Евросоюза, в той или иной форме действуют во многих европейских странах. Соответственно, для сохранения ЕС придется так или иначе пересмотреть основы европейской интеграции с учетом нарастающей озабоченности людей. В противном случае любые победы сторонников статус-кво, такие как прогнозируемая победа Эммануэля Макрона над Марин Ле Пен во Франции, окажутся пирровыми и только усугубят кризис.