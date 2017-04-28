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Власти Франции проверяют на предмет коррупции получение Россией ЧМ-2018 по футболу ({{commentsTotal}})

Зепп Блаттер был допрошен во Франции.
Зепп Блаттер был допрошен во Франции. Автор: Scanpix/Reuters
Спорт
Спорт

Французские прокуроры расследуют, как проходил процесс подачи заявок на проведение чемпионатов мира по футболу в России в 2018 году и Катаре в 2022-м. По этому делу в качестве свидетеля был допрошен бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Как сообщает французская газета Le Monde, прокуроры в ходе предварительного расследования должны установить, есть ли признаки коррупции в действиях ФИФА во время принятия решения о проведении мировых футбольных первенств в этих странах, передает в пятницу Би-би-си.

С Блаттером, по информации издания, представители французской прокуратуры встретились неделю назад, 20 апреля, в Швейцарии.

В российском оргкомитете ЧМ-2018 заявили, что не знают о действиях французской прокуратуры.

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что никаких опасений за проведение ближайшего чемпионата мира в России у него нет.

Курирующий спорт вице-премьер Виталий Мутко заявил агентству, что в российской заявке на ЧМ-2018 "не было никакой коррупции".

"Если у правительства Франции есть деньги на то, чтобы проводить расследование заявок на чемпионаты мира, это, наверное, богатая страна, - сказал он. - Это смешно уже выглядит, не надо обращать внимания на все эти публикации".

Редактор: Сергей Михайлов



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