В Нарве в 17-й раз пройдет весенняя ярмарка

В следующую субботу, 6 мая, на территории зоны отдыха Йоаорг в Нарве уже в 17-й раз пройдет традиционная весенняя ярмарка.

Ярмарочный день продлится с 10-ти утра до 4-х часов дня. Торговцы и ремесленники из Эстонии, Латвии и Литвы будут предлагать свою продукцию на любой вкус. В том числе саженцы, сладости и мясные продукты, сувениры и поделки.

По традиции пройдут концерт и развлекательная программа. В течение дня выступят различные коллективы из Нарвы, Ида-Вирумаа и Таллинна, а также будут выступать и учащиеся Нарвского профессионального учебного центра.

По словам организаторов, весенняя ярмарка стала настоящим вестником весны, приносящим свежие идеи.