Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю ассамблеи Педро Аграмунту

Соответствующее сообщение было размещено на официальном веб-сайте ПАСЕ.

В нем отмечается, что отныне Аграмунт "не имеет полномочий совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя".

По словам председательствовавшего на заседании бюро вице-президента ПАСЕ Роджера Гейла, Аграмунт решил не приходить на заседание и отказался подавать в отставку. Гейл пояснил, что согласно действующему регламенту председателя ПАСЕ невозможно вынудить подать в отставку, поэтому бюро сочло необходимым выразить ему вотум недоверия.

Как отмечает ТАСС, Бюро ПАСЕ координирует работу ассамблеи и ее комитетов, помогает председателю в выполнении его обязанностей и осуществляет внешние контакты ассамблеи. Оно состоит из заместителя председателя ассамблеи, глав политических групп и комитетов. Из перечня обязанностей бюро не следует, что оно может выносить вотум недоверия председателю ассамблеи.

В сообщении не уточняется, за что именно бюро ПАСЕ решило выразить Аграмунту вотум недоверия, но ранее многие члены ассмаблеи подвергли резкой критике его поездку в Сирию 20-21 марта в составе делегации парламентариев, в которую входили и российские представители.

Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в Сирию ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи". При этом от ряда делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера в связи с тем, что его визит был расценен некоторыми как поддержка сирийского президента Башара Асада.