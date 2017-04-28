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Freedom House: свобода СМИ на планете на самом низком уровне за 13 лет ({{commentsTotal}})

Cвобода СМИ в мире находится сейчас на самом низком уровне за последние 13 лет.
Cвобода СМИ в мире находится сейчас на самом низком уровне за последние 13 лет. Автор: Scanpix
Разное
Разное

Freedom House, одна из старейших правозащитных организаций США и мира, выпустила очередной ежегодный доклад о том, как обстоят дела со свободой печати в разных странах.

32-страничный документ охватывает весь 2016-й и первые месяцы текущего года и содержит неутешительный вывод: свобода печати на планете находится сейчас на самом низком уровне за последние 13 лет, передает Русская служба Би-би-си.

По классификации Freedom House, на сегодняшний день лишь 13% населения Земли имеют доступ к свободной прессе, а именно "находятся в ситуации, когда средства массовой информации освещают политические новости полноценно, безопасность журналистов гарантирована, вмешательство государства в дела СМИ минимально, а пресса не подвергается обременительному юридическому или экономическому давлению".

У 42% жителей планеты пресса частично свободна, а 45% живут в странах, в которых свободы прессы нет.

Больше всего уровень свободы СМИ понизился в Польше

Freedom House анализировал положение в 199 странах и территориях мира и заключил, что с точки зрения свободы печати хуже всего дела обстоят сейчас в Азербайджане, Иране, Крыму, на Кубе, в Северной Корее, Сирии, Туркменистане, Узбекистане, Экваториальной Гвинее и Эритрее.

Уровень свободы печати оценивается организацией по 100-балльной шкале. В 2016 году этот показатель больше всего понизился в Польше (на 6 баллов), Турции (5), Бурунди (5), Венгрии (4), Боливии (4), Сербии (4) и Демократической Республике Конго (4).

По словам Freedom House, в Польше, например, правящая консервативная партия "Право и справедливость" бойкотировала ведущие СМИ, настроенные к нему критически, а государственные компании размещали платную рекламу только в лояльно настроенной прессе.

Консервативное правительство Венгрии, говорится в докладе, постепенно усиливает контроль над СМИ со времени своего прихода к власти в 2010 году. Наиболее зримо решимость правительства заткнуть рот критически настроенной прессе была продемонстрирована закрытием и продажей в октябре 2016 года издания Népszabadság - старейшей и наиболее влиятельной венгерской газеты.

Влияние на другие страны

Власти России и Китая, по словам авторов доклада, установив почти полный контроль над собственными СМИ, все более активно пытаются повлиять на зарубежную прессу, затруднив работу иностранных журналистов.

У правительства КНР есть разветвленная и постоянно растущая сеть СМИ, извергающих пропаганду на иностранные аудитории и китайскую диаспору за рубежом. Пекин также влияет на заграничную аудиторию через СМИ, которые принадлежат крупным китайским и иностранным компаниям, находящимся в экономической зависимости от КНР.

В 2016 году гонконгская пропекинская телекомпания Phoenix показала интервью с китайскими политзаключенными, в том числе с арестованными в КНР книготорговцами из Гонконга. Их заявления, похоже, были сделаны под давлением.

В августе англоязычная гонконгская газета South China Morning Post поместила интервью с задержанным китайским активистом, который давал признательные показания. Незадолго до этого газета была куплена гигантской китайской компанией Alibaba.

Власти таких стран, как Турция, Эфиопия и Венесуэла, используют политические или социальные волнения в стране как предлог для усиления нажима на независимые или симпатизирующие оппозиции СМИ.

Freedom House о России

В докладе Freedom House отмечается и усиление давления государства на российских журналистов. По мнению экспертов, власти в России установили почти полный контроль над СМИ.

Российский президент Владимир Путин стал первопроходцем в глобализации государственной пропаганды, считают в Freedom House. По мнению авторов доклада, прокремлевские СМИ транслируют российскую официальную точку зрения по всему миру - и особенно в соседних с Россией странах, где есть русскоговорящее население. Freedom House выделяют Russia today и Sputnik - медиа, которые создают контент, направленный на "искажение представлений аудитории" о текущих и исторических событиях.

Авторы доклада убеждены, что российские СМИ не ограничиваются производством пропагандистского контента, ориентированного только на Восточную Европу и Евразию.

Freedom House отмечает, что, по сообщениям некоторых СМИ, в ходе предвыборной президентской кампании в США российские спецслужбы создали специальные структуры, чтобы "скармливать" украденные документы Демократической партии американским журналистам и блогерам. Эти структуры эффективно использовали местные медиа для продвижения своей стратегической повестки дня, считают в Freedom House.

В докладе также говорится, что Россию подозревают в создании фейковых аккаунтов в социальных сетях (так называемых "фабрик троллей") для привлечения внимания американской аудитории к тем или иным темам.

Российские власти последовательно отрицают все обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Freedom House также обратила внимание на смену менеджмента РБК в мае 2016 года. РБК в докладе называют одной из последних независимых медиагрупп в России.

13 мая стало известно об увольнении шеф-редактора Елизаветы Осетинской, а также главного редактора газеты РБК Максима Солюса и главного редактора интернет-редакции Романа Баданина. Генеральный директор РБК Николай Молибог заявил, что он и редакторы не сошлись во мнении о дальнейшем развитии издания.

Осетинская же связала увольнение редакторов издания с публикацией материалов о "панамских документах". Она отметила, что после публикации "панамского досье" она попросила журналистов подробнее расследовать сообщения об офшорах друга президента России Владимира Путина Сергея Ролдугина. Это, по ее словам, привело к значительному росту трафика.

В докладе Freedom House российским медиа присвоили статус "несвободных". Впрочем, статуса "полностью свободная пресса" на постсоветском пространстве не получила ни одна страна.

Россия заняла в рейтинге свободы СМИ 174-е место, которое она делит с Белоруссией. При этом многие страны бывшего СССР обогнали Россию, например, Грузия (102 место), Украина (111), Молдавия (118), Армения (137), а также Латвия (44), Литва (26) и Эстония (13).

Трамп и пресса

Авторы доклада критикуют положение дел и в странах, где наличие свободной печати, казалось бы, подразумевается по умолчанию, например, в Австралии или США.

Они с тревогой отмечают, что австралийские власти агрессивно расследуют утечки информации в СМИ, среди прочего пользуясь законом о телекоммуникациях для сбора метаданных без судебного ордера, и пишут, что такая практика может противодействовать работе активного медийного сектора.

Аналитики Freedom House неоднократно возвращаются в докладе и к американским СМИ, которые, по их словам, подвергаются давлению со стороны нового президента страны Дональда Трампа.

"Ярые нападки на правдивую журналистику, которые мы наблюдаем, представляют угрозу для свободы печати во всем мире. Когда политики в США громогласно хают прессу, это побуждает их заграничных коллег делать то же самое. Злобные атаки на отдельных журналистов и органы СМИ в США подрывают положение нашей демократии как образца свободы печати", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовиц.

"Дональд Трамп, - говорится в докладе, - пренебрежительно отзывался о прессе, будучи кандидатом, и продолжает в том же духе, став президентом США. Одна из функций СМИ состоит в том, чтобы заставлять власти отвечать за свои слова и дела; Трамп этого не приемлет".

Freedom House отмечает, что Трамп демонстрирует презрение к СМИ и, похоже, равнодушен к традиционной для нашей страны свободе печати, но оговаривается, что пока неясно, смогут ли действия его администрации серьезно помешать журналистам делать свое дело.

Отношения Трампа с прессой хуже некуда. Доклад вышел накануне традиционного банкета корреспондентов, которые освещают работу Белого дома. Банкет состоится в субботу. Трамп стал первым президентом после Рейгана, который не будет на нем присутствовать, вместо этого он выступит на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

При этом Рейган не явился на банкет не из-за противоречий с прессой, а из-за ранения.

Победа останется за прессой?

На этой неделе публицистка Молли Хэмингуэй выпустила книгу "Трамп против прессы", как бы приурочив ее к выходу доклада Freedom House, а консервативный сайт Newsbusters.com обнародовал результаты своего исследования, которое выявило, что 89% материалов трех главных телекомпаний США о Трампе с момента его инаугурации были негативными.

На скорое примирение между воюющими сторонами особой надежды нет. Но опыт подсказывает, что победа останется за прессой.

Доклад сопровождается статьей Майкла Абрамовица о состоянии американской прессы, где отмечается, что в последние годы американские СМИ утратили небольшую часть своей свободы по ряду причин, образовавшихся еще до Трампа.

Распространение интернета подорвало финансовую базу традиционной прессы, отсутствие эффективной новой бизнес-модели привело к сокращению объема местных новостей и затруднило финансирование журналистских расследований.

Углубились поляризация и предвзятость СМИ, а это подорвало доверие к ним аудитории.

По словам автора, несколько последних президентов пытались изолировать себя от прессы, активно старались действовать в обход медийного мейнстрима или затрудняли доступ к правительственным архивам на основании "Закона о свободе информации". Администрация Обамы преследовала федеральных чиновников, сливавших информацию в прессу, а многие журналисты выражали недовольство действиями властей, которые, на их взгляд, пытались ограничить их доступ к обамовскому Белому дому.

Абрамовиц, однако, отмечает, что США не обязательно пойдут по пути Венгрии или Турции, поскольку в Америке есть сильные конституционные гарантии свободы печати, а также крепки законодательная и судебная системы, которые способны обуздать эксцессы исполнительной власти.

Положительные сдвиги в Афганистане, Аргентине, Панаме и Шри-Ланке

Доклад фиксирует и положительные сдвиги в Афганистане, Аргентине, Панаме и Шри-Ланке, отмечая, что правительства этих стран сделали шаги к улучшению отношений со СМИ и облегчению их деятельности, которая была затруднена прежними властями.

Впрочем, аналитики Freedom House оговариваются, что практические результаты этих послаблений пока не гарантированы.

Редактор: Надежда Берсенёва



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