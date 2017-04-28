Эстония и Франция упростили сотрудничество в области кинематографа

Министр культуры Индрек Саар и посол Франции в Эстонии Клаудия Делма-Шерер 28 апреля подписали соглашение между двумя странами о сотрудничестве в области кинематографа.

Договор о кинематографе регулирует организационные и правовые вопросы государственного совместного производства, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

По словам министра культуры Индрека Саара, соглашение о кинематографе поможет более активному развитию тесного сотрудничества между государствами.

"Например, раньше для получения субсидии от Национального центра кинематографии и анимации нужно было привлечь в проект сотрудничества третье партнерское государство, у которого было бы такое соглашение с Францией. Заключенный договор теперь упростит сотрудничество кинематографистов Эстонии и Франции, а также даст возможность дополнительного финансирования", — сказал Саар.

Посол Франции в Эстонии Клаудия Делма-Шерер также подтвердила, что соглашение сделает сотрудничество между Францией и Эстонией в области кинематографа еще более прочным.

"Соглашение о кинематографе позволит продолжить сотрудничество, которое уже было мощно начато такими фильмами, как "Эстонка в Париже" (2012) и "Дорогая сестрица" (2016), хотя эти фильмы еще были образцами мультилатерального сотрудничества. Соглашение поддерживает совместное кинопроизводство наших стран, вносит вклад в развитие киноиндустрии", — заявила посол.



Соглашение о сотрудничестве в области кинематографа было подготовлено Министерством культуры, Министерством иностранных дел и Эстонским институтом кино, а также Французским национальным центром кинематографии и анимации и Министерством иностранных дел Франции. Реализацией соглашения займутся киноинституты обеих стран.

До сих пор у Франции заключено 56 аналогичных договоров о совместном производстве с различными странами. Для Эстонии это четвертое международное соглашение в области кинематографа и аудиовизуальных услуг после Китая, Израиля и Кореи.