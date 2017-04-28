В Таллинне Борис Гребенщиков обещает сыграть для Бога

Живой классик российского рок-н-ролла Борис Гребенщиков вечером 29 апреля в концертном доме Nordea исполнит программу "БГ Symphonia" вместе с симфоническим оркестром Александра Чернушенко. Известные песни Гребенщикова и группы "Аквариум" будут звучать в новых аранжировках, привнося в звучание свежее дыхание.

В "БГ Symphonia" прозвучат старые и новые песни "Аквариума", а также инструментальные пьесы, специально написанные для нового проекта.

"Все, что там сделано — сделано мной, но с огромной помощью других людей. Там нет ни одной ноты, которую бы написал кто-то другой", - отметил Гребенщиков в интервью Дмитрию Микрюкову для "Радио 4".

По словам музыканта, одну из композиций программы — 12-минутную песню-сюиту "Фавн" — он писал в течении восьми месяцев.

Гребенщиков рассказал, что при широком выборе написанных за многие годы композиций, он смог выбрать именно те, где роль оркестра будет наиболее заметна.

"Мы выбрали песни, в которых оркестр может сделать что-то очень серьезное", - подчеркнул он.

Как отмечает Гребенщиков, его нисколько не смущает сопровождение большого оркестра во время выступления.

"Много лет занятий музыкой привели меня к тому, что я знаю, что делаю. И сколько бы не было за моей спиной мужчин и женщин с инструментами, меня это совершенно не смущает, потому что мы вместе служим одному и тому же делу. Все равно все играют только для Бога. В том числе и для слушателей, ведь все люди — часть Бога".

Кроме того, музыкант добавил, что оркестровую музыку он начал писать еще в далеком 1984 году, когда работал над альбомом "День Серебра".

Напомним, что сегодняшнее совместное выступление — уже не первое в биографии Гребенщикова и Чернушенко. В ноябре 2012 года оркестр капеллы уже участвовал в концерте БГ по случаю 40-летия "Аквариума", программа называлась "Волхвыневы".

Вместе с БГ выступят музыканты группы "Аквариум": легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев и ирландский ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley).

Концерт состоится в субботу, 29 апреля, в 19.00 в концертном доме Nordea в Таллинне.