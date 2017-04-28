ООН: потери Запада от санкций превысили потери России в два раза

Потери западных стран в результате санкций, по приблизительным оценкам, составили 100 млрд долларов за три года, что примерно в два раза превышает потери России.

Такое заявление сделал специальный докладчик ООН по правам человека, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрис Джазаири, сообщило в пятницу агентство ТАСС.

"Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно 3,2 млрд долларов в месяц, - сказал он. - Если умножить это на данные трех лет, то показатель составит 100 млрд".

"Общая сумма потерь России оценивается примерно в 52-55 млрд долларов", - добавил эксперт.

По его словам, меры по адаптации российской экономики к кризисной ситуации оказались эффективными. "Они позволили обеспечить свободный курс рубля, к середине 2016 года сократить показатель инфляции, а также скорректировать экономику в сторону диверсификации", - сказал Джазаири.