Эстонская полиция отработала нейтрализацию "террористов" на круизном судне

Спецподразделение эстонской полиции K-Komando в четверг провело учения на борту круизного судна Victoria, на котором полицейские подплыли к судну на катерах, взобрались на борт по веревкам и обезвредили находившихся на борту "террористов".

По словам ведующего специалиста по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Прийта Саара, речь идет о рутинной тренировке спецподразделения.

"Полиция должна быть готова реагировать на опасные нарушения общественного порядка не только на суше, но и на судах", - сказал Саар в пятницу в интервью новостному порталу ERR.

Он пояснил, что спецподразделение ежегодно проводит несколько небольших учений на различных судах, а время от времени проводятся и более масштабные учения на море с участием иностранных партнеров. В частности, в 2014 и 2016 годах такие учения проводились совместно с финскими спецподразделениями полиции и погранохраны при участии судоходных компаний Tallink и Viking Line.

Саар напомнил, что по оценке Полиции безопасности уровень террористической угрозы на пассажирских судах в Эстонии остается низким, но не исключены опасные нарушения общественного порядка, к которым полиция должна быть готова. "На судах, курсирующих между Эстонией, Финляндией и Швецией, находится очень много разных людей, которые употребляют в большом количестве алкоголь и прочие одурманивающие вещества. Поэтому конфликты и нарушения порядка могут легко возникнуть", - добавил он.