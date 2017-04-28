Эстонские ID-карты будет изготавливать французская фирма

Департамент полиции и погранохраны заключил с французской компанией Oberthur Technologies договор о производстве ID-карт, карт с видом на жительство, дигитальных ID и дипломатических удостоверений личности.

Согласно заключенному в четверг договору, Oberthur Technologies приступит к выпуску документов с конца 2018 года, когда истечет срок действия договора с нынешним поставщиком, сообщил в пятницу Департамент полиции и погранохраны.

По словам заместителя гендиректора департамента Тауно Туйска, необходимо гарантировать безопасность и надежность ID-карты, на базе которой реализуется большая часть электронных услуг Эстонии. "Мы хотим предложить людям наилучший вариант пользования ID-картой. Мы чувствуем большую ответственность, потому что доверие к ID-карте — это и доверие к государству", - добавил он.

Oberthur Technologies отвечает за бланк и чип карты, а также за привязку документа к персональным данным. Компания также отвечает за функционирование карты. Oberthur Technologies будет производить и авторизовывать ID-карты в Эстонии.

Ориентировочная максимальная стоимость пятилетнего договора составляет около 40 млн евро. В рамках нового договора затраты департамента на производство ID-карты останутся на прежнем уровне. Для ходатайствующих об ID-картах людей ничего не изменится. Все выпущенные ранее ID-карты будут действовать до конца своего срока действия.

Нынешним поставщиком документов для Департамента полиции и погранохраны является Gemalto AG, договор с которой заключен до конца 2018 года.