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Новую гимназию в Нарве построят по соседству со стадионом "Фама-Калев" ({{commentsTotal}})

Слева от Кесклиннаской гимназии в Нарве построят новую госгимназию.
Слева от Кесклиннаской гимназии в Нарве построят новую госгимназию. Автор: http://jesenija.livejournal.com
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Нарвские власти и Министерство образования и науки согласовали место расположения государственной гимназии для выпускников русских школ. Ее решено построить на улице Пушкина по соседству со стадионом "Фама-Калев". Здание гимназии должно быть построено к 2020 году.

Как сказал на пресс-конеференции вице-мэр Нарвы по вопросам образования и культуры Вячеслав Коновалов, есть подвижки в вопросе строительства в городе гимназии для выпускников русских школ. "Вместе с министерством договорились, что она будет построена на участке Пушкина, 29, 31, 33. Гимназия будет большой - на 740 учеников, то есть для всех выпускников нарвских школ с русским языком обучения".

По словам вице-мэра, в ближайший месяц необходимо составить с министерством договор, в котором будет определена ответственность сторон: "кто за что отвечает". "Очень хорошо, что выбрали место и решили вопрос с числом учеников. Если все пойдет так же, то гимназия должна быть готова в 2020 году, как было прописано в программе развития школьной сети города". Все муниципальные школы, после запуска госгимназии, станут девятилетками.

Коновалов затруднился ответить, что будет с Нарвской гимназией для взрослых. Он предположил, что гимназия для взрослых может быть филиалом большой государственной гимназии.

Вопрос будущего эстонской гимназии пока еще окончательно не решен.

Редактор: Артур Тооман, Юрий Николаев



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