Работа банков 1 мая в Эстонии будет ограничена

Конторы SEB, Swedbank, LHV, Nordea и Danske Bank закрыты 1 мая, внутригосударственные и международные переводы поступят на счета 2 мая.

Мобильные платежи между SEB и Swedbank будут работать и в выходной день.

Внутрибанковские платежи в SEB и в праздничный день будут поступать на счет получателя в течение часа, совершенные 1 мая платежи по Европе банк будет принимать в тот же день, но передавать их в банк получателя 2 мая.

Внутрибанковские платежи в Swedbank будут работать, как обычно. Поступившие в первый день месяца суммы из страны и из-за границы переведут на счета клиентов 2 мая.

Внутригосударственные расчеты принимаются 28 апреля, но совершенные после 16 часов в конторе и после 16:30 по электронным банковским каналам внутригосударственные платежи поступят в банк получателя 2 мая.

В банке Nordea 1 мая не будут обрабатывать платежи. Отправленные платежи будут отсрочены на один рабочий день. Банк будет принимать внутригосударственные платежи и передавать их в тот же день в банк получателя до 16:30 часов 28 апреля, и до 17 часов, если речь идет о срочном платеже.

В банке LHV 1 мая не обслуживают межбанковские платежи по Европе, в том числе внутригосударственные. Платеж, введенный после 16 часов 28 апреля, дойдет до получателя в другом банке не ранее 2 мая. Внутрибанковские платежи будут работать как обычно.

Маклеры LHV будут торговать на внешних рынках с 15 до 23 часов 1 мая. Распоряжения о записях на платформах Trader и Broker будут приниматься до 14:30 часов 1 мая, а выполняться в 15 часов. Отдел клиентского обслуживания по платежам в рассрочку и малым кредитам и специалисты по кредитам LHV будут работать 1 мая с 9 до 21 часа.