Меркель проведет переговоры с Путиным в Сочи

Президент России Владимир Путин 2 мая встретится в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая в последний раз посещала Россию в мае 2015 года.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что темами встречи станут борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и реализация минских договоренностей по Украине, передает ТАСС.

Ожидается, что главы государств также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом Группы двадцати.

О том, что Меркель планирует в ходе переговоров с Путиным в Сочи обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, поводом для визита в Россию является подготовка саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, но "будут обсуждаться и проблемные темы, такие как Украина и Сирия".

Как пояснил Зайберт, Меркель и Путин намерены провести два раунда переговоров, в перерыве между которыми планируют ответить на вопросы журналистов. Он уточнил также, что поездка канцлера ФРГ, которая последний раз посещала Россию в мае 2015 года, будет однодневной.