Lidl собирается открыть магазин в Ласнамяэ

Горуправа Таллинна предложила инициировать детальную планировку на строительство магазина продуктов питания и товаров первой необходимости на Раадику, 11 в столичном районе Ласнамяэ по заказу фирмы, представляющей в Эстонии немецкую сеть дискаунтеров Lidl.

Предложенная планировка предусматривает право на строительство здания для розничной торговли высотой до двух этажей. Охватываемая планировкой территория общей площадью 12 599 кв. м состоит из кадастровых единиц Раадику, 11 и Раадику, 11а в микрорайоне Сели.

Также предусматривается перенос остановки общественного транспорта "Кивику" и строительство парковки на 130 автомобилей.

Представляющая интересы Lidl в Эстонии фирма MMS Property Solutions в этом году также купила участок на Таллиннском шоссе в Нарве и запросила в нарвской горуправе условия для проектирования. Кроме того, фирма интересовалась земельными участками в Тарту.