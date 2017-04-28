Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

На заседании присутствовали лишь 46 депутатов из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого года.

Депутаты скупщины Черногории в пятницу проголосовали по вопросу о вступлении страны в НАТО, передает Интерфакс со ссылкой на радио и телевидение Черногории.

"За" высказались 46 депутатов, "против" - 0. Между тем на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы.

Заседание было выездным и прошло в здании парламента города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении страны в НАТО на референдуме. Протест организован партией "Демократический фронт".

История вопроса

Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. "За" тогда было подано 97 голосов, "против" - только 2. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование, передает ТАСС.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран-членов организации.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите альянса было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.