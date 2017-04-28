В субботу снова дождь и мокрый снег

Над Польшей образуется новый, активный циклон и в субботу днем он достигнет Эстонии, передает "Актуальная камера".

Ночью облачность увеличится. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся с юга на север. Ветер перейдет к северо-восточному и усилится 7-12, порывы 15, к утру до 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем облачно. Дождь и мокрый снег, осадки сильные и плохая видимость. Ветер северо-восточный 7-12, порывами 15, на северном побережье ветер до 17, порывами 23-25 м/с. Вечером на юге Эстонии ветер перейдет к южному 6-11 м/с. Температура воздуха 1..6, на юго-востоке возможно повышение до 10°C.