Актуальная камера 28.04.2017 (18:00)

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Признанный виновным в убийстве 36-летний Юрий Воробей приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Резкая смена курса британской Консервативной партии, полностью признавшей результаты референдума о выходе страны из Европейского союза, и последствия этого решения как для самих консерваторов, так и для Великобритании в целом, не были по достоинству оценены в Европе.
В пятницу на строительстве Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил, поскольку была достигнута максимальная высота самого высокого здания строящегося комплекса.