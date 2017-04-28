Посол РФ Александр Петров: убийца Дмитрия Ганина должен быть осужден

Россия надеется, что убийца погибшего в ходе апрельских беспорядков Дмитрия Ганина, будет осужден, только после этого можно будет закрыть дело - об этом заявил сегодня посол России в Эстонии Александр Петров. Министр юстиции Урмас Рейнсалу в ответ заявил, что сегодня проверяется, насколько правильно было проведено следствие и не было ли в его ходе нарушений, передает "Актуальная камера".

Посол России в Эстонии Александр Петров начал пресс-конференцию, посвященную апрельским событиям, с призыва к компромиссам и диалогам даже после трагических событий. Но никаких уступок не должно быть в деле расследования убийства гражданина России Дмитрия Ганина.

"Мы неоднократно говорили, что будем довольны тогда, когда лица, совершившие это преступление, будут привлечены к ответственности. Все остальное не внушает...не дает нам оснований, чтобы быть довольными", - сказал посол России в Эстонии Александр Петров.

В посольстве переживали, что по истечении 10 лет, дело закроют из-за срока давности.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, дело сегодня проходит стадию процессуальной проверки.

"Если в ходе проверки не будет выявлено обстоятельств, которые могли бы быть юридическим основанием для продления следствия, то в таком случае имеются временные рамки для расследований. Это 10 лет", - пояснил Урмас Рейнсалу.

Несмотря на запросы Следственного комитета России, Эстония отказывается представлять материалы не только по убийству Дмитрия Ганина, но и по другим уголовным делам, поскольку Россия не соблюдает европейские требования защиты личных данных.

Журналистов также интересовало, стояли ли российские спецслужбы за организацией беспорядков и кибер-атак. Посол России Александр Петров заявил, что доказательств причастности российской стороны к их организации так никто не предоставил.

"Проводившееся тогда расследование в самой Эстонии не выявило никакого вмешательства в происходившее в те дни события. По-моему, самый лучший аргумент - это ссылка на эстонские компетентные ведомства", - сказал Александр Петров.

Министр юстиции Эстонии, напротив, говорит, что о причастности России к беспорядкам рапортовала Полиция безопасности.

"Доказательства тому, что мы имели дело с операцией по интенсивному вмешательству и информации, были представлены общественности Полицией безопасности в своих рапортах. Тут нет ничего секретного. Что касается систематических атак, которые происходили с территории России, то в свое время Эстония сделала запрос о правовой помощи по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто проводил эти атаки с российской территории. Но, к сожалению, Россия отклонила эту просьбу и не ответила на нее положительно", - отметил Урмас Рейнсалу.

Несмотря на то, что в отношениях двух стран царит холод, посол России Александр Петров отметил визит вице-канцлера министерства экономики Эстонии и депутатов Рийгикогу на выставку "ТрансРоссия", а также планируемое подписание межправительственного соглашения о развитии приграничного и регионального сотрудничества.