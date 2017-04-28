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Минфин Финляндии прогнозирует опережающий прогнозы рост экономики ({{commentsTotal}})

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.
Флаг Финляндии. Иллюстративное фото. Автор: Фото: Scanpix
Экономика
Экономика

Согласно последнему экономическому обзору, подготовленному министерством финансов Финляндии, экономика страны вырастет в текущем году на 1,2%.

При этом еще в декабре прошлого года министерство прогнозировало рост в 1%, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Теперь, как считают эксперты, рост уровня доверия потребителей и компаний к экономике страны повышает и прогнозы роста ВВП.

По оценке министерства, доверие потребителей заметно по увеличению инвестиций и росту потребления частных лиц. Кроме того, в ближайшее время ожидается оживление экспорта.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на прошлой неделе, что цели правительства будут достигнуты, если экономический рост составит 2%.

Редактор: Андрей Крашевский



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