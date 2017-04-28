В Йыхвиском балетном фестивале принимают участие гости из Китая

В Ида-Вирумаа наступило время балета - юбилейный, десятый по счету, Йыхвиский балетный фестиваль открылся еще накануне, а сегодня прибыли одни из главных гостей - театр современного танца из Китая. Специалисты балета поднебесной рассказали корреспонденту "Актуальной камеры" о значении Йыхви на балетной карте мира.

Йыхвиский концертный дом вовсю готовится к премьере балетного фестиваля. Завтра на сцену выйдут артисты Пекинского театра современного танца, которые совместно с Тбилиским государственным театром оперы и балета станут главными гостями Йыхвиского балетного фестиваля. Китайские мастера балета станут первыми представителями азиатской школы, которых увидят местные зрители.

"Наша труппа очень часто путешествует по Европе, но мы впервые в восточной части Европы. Мы приехали сюда со специальной программой, поскольку, как мне кажется, здесь люди отличаются от западной части, где нравятся более впечатляющие постановки. Здесь больше любят классическую музыку. Мы здесь по приглашению театра "Ванемуйне", и мы думаем, что привезли с собой те постановки, которые понравятся эстонской публике", - сказала художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.

"У китайской труппы современный репертуар. Есть постановки неоклассического стиля. Высокий уровень подготовки танцоров. Насколько я знаю, есть у них грандиозные постановки вроде "Гамлета" или "Золотой лотус", где требуется и серьезная классическая подготовка. Современные постановки впечатляющие. У них весьма специфичный свой язык, который исходит из восточной культуры и азиатской культуры тела. Это что-то такое, чего мы ни разу не видели", - пояснила руководитель балета театра "Ванемуйне" Маре Тоомингас.

Помимо самого балета в эти дни состоится множество других мероприятий, так или иначе соприкасающихся с этим искусством. От дизайнерских выставок и мастер-классов до детских гала. В подобном формате Йыхвиский фестиваль существует в Прибалтике в единственном роде.

"Для Ида-Вирумаа это вообще взрыв. Я думаю, что люди в эти дни стекаются к нам. Мы полностью готовы, мы ждем. Уже вчера в Силламяэ открылся фестиваль великолепной "Шопенинаной", и дальше с каждым днем будет все больше и лучше. Поэтому не пропускайте. Такое событие сильно украшает нашу жизнь и дарит радость", - рассказала менеджер "Ээсти концерт" Светлана Скребнева.

По словам организаторов, десять лет назад идея провести балетный фестиваль именно в Ида-Вирумаа казалось безумной. Но уже сейчас фестиваль движется вперед, реализуя самые смелые идеи.

"Балет - это основа физического развития. Упражнения в балете и обучение - это не только развитие тела, но и часть духовного и умственного развития. Это дает образование не только танцорам, но и всем. Это часть образования. Балетный фестиваль в таком маленьком городе свидетельствует о том, что в вашей стране высокий уровень художественного образования", - считает Яаньюан Вонг.

Завтра на сцене в Йыхви Пекинский театр современного танца представит вечер одноактных балетов.

Йыхвиский балетный фестиваль продлится до 7 мая.