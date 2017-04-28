Папа Римский в Каире: любое насилие во имя религии недопустимо

Главы всех религиозных конфессий должны совместно осудить религиозный экстремизм и противостоять тем, кто сеят ненависть и насилие.

Об этом Папа Римский Франциск заявил в пятницу в начале своего двухдневного визита в Египет, сообщило агентство Reuters.

"Мы должны сказать твердое и ясное "Нет!" всем формам насилия, мести и ненависти, осуществляемым от имени религии или Бога", - сказал Франциск на мирной конференции в мусульманском духовном университете Аль-Азхар, основанном в X веке н.э. и являющимся наиболее авторитетным мусульманским учебным заведением Египта.

Как ранее сообщила Римско-католическая церковь Эстонии со ссылкой на Радио Ватикана, программа визита Папы Римского в Египет предусматривает проведение мессы, участие в мирной конференции, встречи со священниками и представителями христианской общины Египта, а также развитие диалога между религиями, в первую очередь среди мусульман.

Помимо встречи с патриархом коптской православной церкви в Египте, глава Ватикана встретится с президентом Египта Адбелем Фаттахом ас-Сиси и Великим имамом Египта Ахмадом аль-Тайибом.

Визит Франциска, направленный на улучшение связей между мусульманами и католиками, происходит спустя три недели после двойного теракта в коптских церквях в Египте, при котором погибли 45 человек и 140 пострадали. Взрывы прогремели 9 апреля в Вербное воскресенье, ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Дестабилизация во многих странах Ближнего Востока, начавшаяся после вторжения США в Ирак для свержения иракского лидера Саддама Хусейна, привела к резкому ухудшению положения христиан в этом регионе, где зародилось христианство и сохранились самые древние христианские церкви.